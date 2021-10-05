بقرار جمهوري.. العفو عن بعض المحكوم عنهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحريات، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر، لبعض الفئات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحريات بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر

العفو عن المحكوم عليهم

وتضمن القرار الفئات المحكوم عليها بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2021، خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ونص القرار في مادته الثانية، على العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2021 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، ويُشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.