/654540/صورة-المنتخب-تكتمل-بوصول-محمد-صلاح-لمعسكر-الفراعنة-ببرج-العرب

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وانضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادمًا من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم ، فيما سيشارك الفريق تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب.

وبوصول صلاح تكون قائمة ال24 لاعبًا المختارين لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم، قد اكتملت حيث انضم أمس للفريق كل من محمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي وأحمد حسن "كوكا" لاعب كونيا سبور التركي و مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي وعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، وسبقهم في الانضمام أمس الأول - الأحد - أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، فيما انتظم المحترفون بالداخل الـ 18 في المعسكر منذ يوم السبت الماضي.

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قائمة المنتخب

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

غيابات المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

نتيجة مباراة مصر وليبريا

حقق المنتخب المصري الأول الفوز على منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل الدولي المصري محمد شريف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الصامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليسار قابلها باهر المحمدي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيسر ليجدها محمد شريف وحيد أمام المرمى الخالي والضي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك.

وجاء بالهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من عبد الله السعيد ردت من الدفاع ووصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت الشباك.