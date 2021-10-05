/654542/دعم-رؤية-الرئيس--وكيل-عربية-النواب-يكشف-خطة-عمل-اللجنة
قال النائب اكد فؤاد اباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إن اللجنة ستركز خلال دور الانعقاد الثاني علي دعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطيد العلاقات مع الدول العربية .
دوت الخليج
وأكد فؤاد اباظة في تصريحات صحفية اليوم ، ان القضية الفلسطينية أحد أهم الملفات التي ستركز اللجنة عليها ، في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التي لن يتم التخلي عنها نهائيا.
وكيل عربية النواب يكشف خطة عمل اللجنة
وأشار الي أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بالملفات العربية والعلاقات مع دول شمال إفريقيا والخليج والشام مؤكدا انه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية لزيادة التعاون البرلماني مع الدول العربية .
واكد ان لجنة الشئون العربية تمتلك أحد أهم العديد من الملفات المهمة فى المجلس، وأن لها مسئوليات ضخمه فى حماية المصريين ومصالحهم فى الخارج والدول العربية بشكل كلى والعمل بشكل متكامل مع منظمة جامعة الدول العربية وأجهزتها بالكامل فى تحقيق كافة أشكال التعاون ما بين الدولة المصرية وامتدادها على كافة المستويات.
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