/654543/وكيل-قضاة-مصر-يهنئ-الرئيس-والمصريين-بذكرى-انتصارات-حرب-أكتوبر

يهنئ المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي قضاة مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة، والشعب المصري، بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر.

وأكد عبدالتواب أن هذه الذكرى الخالدة التي سطرها أبناء القوات المسلحة بأخرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية، ستظل مبعثًا للفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة ورجالها الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداءً من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.

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وأضاف عبدالتواب أن انتصارات أكتوبر، أكدت عزم المصريين وقدرتهم على العمل والانتصار، مؤكدًا أهمية الاقتداء بهذه المناسبة في مواصلة العمل الجاد وبذل الجهد، لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم ورفعة وازدهار.

وكيل قضاة مصر يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

وأختتم عبدالتواب تهنئته، متمنيًا للقيادة السياسية التوفيق والسداد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصر.