/654544/نائب-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-و-الشعب-المصري-بذكرى-انتصارات-أكتوبر

هنأ محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ و أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن ،الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

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وتقدم حمزة بخالص التهنئة للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، حرب الشرف والعزة والكرامة" والتى اشاد بها العالم من قوة وصلابه الجيش المصرى فى معركة استطاع ان يسترد أرضه من العدو المحتل .

وأضاف حمزة سيستمر تاريخ السادس من أكتوبر شاهدا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة،وستظل ملحمة العبور رمزا متجددا يلهم المصريين تحدي كل مستحيل" وسيمر جيلاً بعد جيل يتعلم ان من اجل الكرامة ضحى الكثير من أبناء القوات المسلحة والوطن.

نائب الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي و الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

مؤكدًا ان ذكري اكتوبر ذكرى خالدة فى نفوس المصريين جيلا بعد جيل سجلها التاريخ بأحرف من نور لأبطال قواتنا المسلحة والشهداء الذين رووا بدمائهم أرض سيناء العزيزة وتحريرها من دنس العدو وسطروا ملحمة عسكرية خالدة على مر الزمان.