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البناء والأخشاب تهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي استعادت فيها مصر كرامتها من العدو الغاشم.

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وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة: تحية لرجال مصر من أبطال القوات المسلحة الذين قدموا وما زالوا يقدمون كل غال ونفيس من أجل مصر والحفاظ على أمنها القومي.

وأكد أن نصر أكتوبر ستظل ذكرى غالية وعزيزة على كل المصريين بعد أن نجح فيها تلاحم الشعب المصري خلف قواته المسلحة لاسترداد الأرض المسلوبة وتحقيق الإرادة الحرة لكل المصريين.

الجمل: انتصارات مصر لا تتوقف بالمشروعات وزيادة الاستثمار وخصوصا في سيناء

وقال رئيس نقابة البناء والأخشاب: إذا كنا نحتفل بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، فإن مصر حققت نصرا كبيرا أيضا على الإرهاب في اقتلاع جذوره والقضاء عليه.

وأشار إلى أن انتصارات مصر لا تتوقف، لاسيما في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة في كافة القطاعات، وتحديدا منطقة سيناء التي عانت من الإهمال لسنوات وسنوات.

الجمل: انتصارات مصر لا تتوقف بالمشروعات وزيادة الاستثمار وخصوصا في سيناء

وأكد الجمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يعيد الأمل في بقعة غالية على كل مصري وهو سيناء، والتي تتحول يوما بعد يوم إلى مكانا جاذبا للاستثمار في كل المجالات، لاسيما بعد أن نجحت الدولة في القضاء على الإرهاب.