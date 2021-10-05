/654548/تدهور-الحالة-الصحية-لـ-هاجر-أحمد-بعد-إصابتها-بكورونا-اعرف-التفاصيل

أثارت الفنانة هاجر أحمد رهبة جمهورها خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها المستشفي دون الكشف عن تفاصيل إصابتها وترقب عدد كبير منهم معرفة أخر التطورات الصحية لنجمتهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية لـ هاجر أحمد

أخر تطورات الحالة الصحية لـ هاجر أحمد

كشف الدكتور أشرف زكي، في إحدى التصريحات الصحفية عن تفاصيل مرض الفنانة هاجر أحمد موضحا تطورات حالتها الصحية خلال تلك الفترة، اذ قال أنها تعاني من فيروس كورونا نقلت على إثره إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات، وتم وضع هاجر أحمد على جهاز التنفس لحين استقرار حالتها الصحية.

هاجر أحمد وحالتها الصحية

وسبق وأن نشرت هاجر آية من القرآن الكريم تتحدث عن الضر، وعلقت عليها داعية ربها بالشفاء: "يا الهي اسمك شفائي وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة.. وأنك أنت المعطي العليم".

وتابعت: "اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعًا آمين يارب العالمين".

وبعدها بساعات نشرت صورة لها من داخل المشفى على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» ، ظهرت بها وهي جليسة الفراش.

هاجر أحمد تتألق بمسلسل إلا أنا

الجدير بالذكر، أنه يعرض لـ هاجر أحمد في الوقت الحالي على قناة Dmc حكايتها “بدون ضمان”، من مسلسل “إلا أنا” والتي تصدرت التريند على مدار يومين متتاليين منذ أن عرضت الحلقة الأولى وهي من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتناقش الحكاية قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

برنامج معكم أخر ظهور لهاجر أحمد

وكان أخر ظهور للفنانة هاجر أحمد من خلال برنامج “معكم” فجرت من خلاله تصريحات جريئة حول حياتها الشخصية تعلنها للمرة الاولى وكيف وصلت لمجال التمثيل، فضلا عن تفاصيل خطبتها وزوجها من أحمد حداد التي تفاجئ به الجمهور مما وضعها في مرمى الإنتقادات أبرزها:

-موضوع خطوبتي مكانش ليه تمهيد عندي وفعلا جه بسرعة.

-مكانش في فترة خطوبة طويلة علشان أعلن عنها والعلاقة كلها مكنتش طويلة استمرت لشهرين فقط

-عرفته جوزي عن طريق أهلي وإتجوزنا علطول، وأنا وافقت في يوم.

-وعن دخلوها في الفن قالت علياء: في يوم ما كنت بشاهد مسلسل تحت السيطرة للفنانة نيلي كريم، وإخراج تامر محسن، أشعرت بغيرة فنية، فأرسلت جواب للمخرج تامر محسن، وقلت له قصتي وأن أهلي رافضين التمثيل.

-تامر محسن شجعني جدًا وقال لي استمري وراء حلمك، وبالفعل حاربت، وكان أول عمل لي في مسلسل هذا المساء بترشيح من تامر محسن.

-تعرضت للكثير من الانتقادات من الناس بسبب فستان فرحي، ولكن الفستان بالنسبة لي أعجبني، لأنه كان بسيطًا، وانا بحب البساطة جدًا.