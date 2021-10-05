«مستقرة»..أخر تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون

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دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لعبد العزيز مخيون

تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون اليوم

وأكد دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين بمصر أن الفنان عبد العزيز مخيون أصبحت مستقرة مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يتابع حالته الصحية للاطمئنان عليه وتوفير أية متطلبات يحتاج إليها، ويواصل مخيون متابعة رحلة علاجه بالمستشفلا لحين التأكد الكامل من استقرار حالته.

يذكر أن مخيون يخضع حاليًا للعلاج داخل أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسكندرية، ويتلقى بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

إصابة عبد العزيز مخيون بفيروس كورونا

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للفنان عبد العزيز مخيون منشور يعلن إصابته بكورونا في 2 أكتوبر الماضي، جاء فيه: "أيها الأعزاء.. أي استفسار بخصوص إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بكورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية .. ولكم جزيل الشكر".

أخر ظهور لـ عبد العزيز مخيون

يذكر أن أخر ظهور للفنان عبد العزيز مخيون الفنية كانت من خلال مسلسل "البرنس"، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

معلومات عن عبد العزيز مخيون

الجدير بالذكر أنه وُلد الفنان عبد العزيز مخيون في أبو حمص بالبحيرة عام 1943، والتحق بمعهد الفنون المسرحية ثم تعلم الموسيقي، وبعد ذلك أنشأ مسرح الفلاحين؛ ليقوم عليه بإخراج أعمال مسرحية فتحت له الآفاق، وزادته خبرة في أن يكون ممثلًا شاملًا.

عبدالعزيز مخيون صاحب مسيرة فنية حافلة، إذ قدم أعمالًا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "ليالي الحلمية"، "الهروب"، "زيزينيا"، "الجماعة 2"، "الكنز"، "دم الغزال"، "شيخ العرب همام"، وغيرها.