/654552/عاش-ياكوتش-محمد-فرحات-يتحدث-مع-حسام-غانم-عن-أهمية-الجيم-الصحي-والمخاطر-التي-تواجه-اللاعبين

في حلقة جديدة من برنامج "عاش ياكوتش" والذي يقدمة الكابتن حسام غانم على منصة موقع دوت الخليج، وكانت الحلقة بعنوان "الخامات المناسبة للجيم الصحي.. وكيفية اختيار الأنواع المفضلة".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان ضيف الحلقة المهندس الإستشاري/ محمد فرحات، وذلك من أجل الحديث عن الجيم الصحي، وذلك لأهميتة خلال الفترة الحالية وبعد فيروس كورونا، واهمية التدريب في بيئة صحية مناسبة.

وأكد حسام غانم، أن توجهات الدولة خلال الفترة الحالية بأن يكون الجيم متوفر به التهوية الجيدة، والحفاظ على الصحة العامة من أجل التدريب بشكل متميز وكل الأمور الخاصة بالجيم الصحي.

وتحدث محمد فرحات، عن تعريف الجيم الصحي وقال" أن تطور الفيروسات أصبح صعباً للغاية، ولابد أن يحافظ المتدرب على صحتة الشخصية، والأهم أن الجميع يعيش في اماكن صحية.

وأضاف غانم" لعب الرياضة يقوي من المناعة، ولكن مع وجود الفيروسات ينقل البكتيريا".

وتابع فرحات" أن التابعد الإجتماعي مطلوب داخل صالات الجيم وذلك من أجل تقليل نقل العدوى للاعبين، وأيضا إستعمال المياة يجب أن يكون بطريقة شخصية فقط لأن مشاركة الجميع ينقل البكتيريا".

وزاد" الأرضيات الجديدة المصنعة تكون غير ناقلة للبكتيريا، والإهتمام بالأجهزة فقط غير صحيح، ولكن نقل الأهمية لكل الأمور الخاصة بالجيم، لأن نقل العدوى يجعل اللاعب يصاب بالمرض لمدة شهر".

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كشف البطل المصري احمد الورداني، بطل مصر المؤهل لبطولة مستر أولمبيا لعام 2021، عن بداية مسيرته في عالم كمال الأجسام، والتي كانت في بدايته في الثانوية العامه، والتي كانت على يد صديق له في الثانوية، والعديد من الأسرار الغامضة في مسيرتة الإحترافية في كمال الأجسام.

عاش ياكوتش

وقال: "كانت هناك معاناه كبيرة على المستوي الشخصي في فترة البداية، والتي كانت تغيب عنها الصالات الخاصة في تلك الفترة في بداية 2000".

وأضاف: "كان هناك موظف في محطة القطار في مركز شبين الكوم وهو أول من تحدث معي في قدرتي في عالم كمال الأجسام".