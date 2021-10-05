/654553/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تهنئ-الشعب-والقوات-المسلحة-بذكرى-انتصارات-أكتوبر

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ48 لحرب السادس من أكتوبر عام 1973.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ الشعب والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اعتزازها بتضحيات الشعب المصري وقواته المسلحة في معركة استرداد الكرامة والشرف، التي قدم فيها المصريون الغالي والنفيس من أموالهم وأبنائهم وأنفسهم.

تنسيقية شباب الأحزاب: نستلهم روح أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة

إننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة، فإننا نؤكد ضرورة استلهام روح أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة، والعبور بمصر إلى المستقبل الذي يليق بمقدرات شعبها وقواته المسلحة.

كما تتقدم التنسيقية بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين روت دمائهم رمال سيناء الحبيبة، والذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن واستعادة كرامته، لتعيش أجيالنا مرفوعة الرأس بين الأمم.

ويأتي احتفال هذا العام في وقت تسابق فيه الدولة المصرية الزمن من أجل استكمال المشروع القومي لتنمية سيناء، ليتمتع المصريون بخيرات وطنهم وثرواته التي لا تنضب، ولتصبح سيناء قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وأختتمت تنسيقية شباب الأحزاب بيانها قائلة:” عاشت مصر حرة أبية بشعبها وقواتها المسلحة”.