/654555/عاش-ياكوتش-حسام-غانم-يقترح-مبادرة-رياضة-صحية-برعاية-وزارة-الصحة-لضمان-تواجد-الجيم-الصحي

في حلقة جديدة من برنامج "عاش ياكوتش" والذي يقدمة الكابتن حسام غانم على منصة موقع دوت الخليج، وكانت الحلقة بعنوان "الخامات المناسبة للجيم الصحي.. وكيفية اختيار الأنواع المفضلة".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان ضيف الحلقة المهندس الإستشاري/ محمد فرحات، وذلك من أجل الحديث عن الجيم الصحي، وذلك لأهميتة خلال الفترة الحالية وبعد فيروس كورونا، واهمية التدريب في بيئة صحية مناسبة.

وأكمل" غرفة الملابس الخاصة بتغيير الملابس، فهناك المقابض الخاصة بالأبواب تنقل الأمراض، وفي حال دفع مصاريف كثيرة ولكن تحافظ على المكان وتجلب اللاعبين على التواجد في مكان صحي للغاية".

وأكد حسام غانم" أن الإهتمام بالجيم والديكور في نفس الوقت يكون صحي للغاية من أجل الوصول لأعلى مراحل الأمان وقت اللعب وهذا الأمر غير مضر نهائياً ويجب التفكير به بطريقة جيدة".

وتابع فرحات" الأجهزة الخاصة بالتدريب تكون ناقلة للعدوى، ويجب إستخدام السيليكون حتى لا تتعرض للصدأ، بجانب تطير الأماكن بالكلور بصفة مستمرة حتى لا تنتقل العدوى بين اللاعبين".

وزاد" النجيل الصناعي في صالات الجيم ينتقل البكتيريا، وينصح بإستخدامة في الأماكن المفتوحة، ولكن الأماكن المغلقة خطر للغاية ولكن يتم التعامل به بطريقة عادية، والنجيل يحتفظ بالبكتيريا كثيراً ومن الصعب تطهيرة وتنظيفة".

وطالب حسام غانم وزارة الصحة المصرية، بأن يتم عمل تصريحات خاصة بالجيم ضمن مبادرة رياضة صحية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين، لأن الرياضة حالياً بها العديد من المشاكل، والتراخيص تكون من أجل أماكن التدريب السليمة.

وأكمل فرحات" لابد أن يتم الإهتمام بالدهانات، لـ البعض ينقل العدوى، ولابد أن تكون هناك أرض خصبة للبكتيريا، وأي مكان يحتوي على مياة يكون مكان مناسب للبكتيريا".

وزاد" المركبات التي تتواجد في البحار، يتم عمل دهانات لها حتى لا تتعرض للصدأ، وهناك مواصفات هناك لكل شئ،

عاش ياكوتش.. محمد فرحات يتحدث مع حسام غانم عن أهمية الجيم الصحي والمخاطر التي تواجه اللاعبين

في حلقة جديدة من برنامج "عاش ياكوتش" والذي يقدمة الكابتن حسام غانم على منصة موقع دوت الخليج، وكانت الحلقة بعنوان "الخامات المناسبة للجيم الصحي.. وكيفية اختيار الأنواع المفضلة".

حسام غانم

وأكد حسام غانم، أن توجهات الدولة خلال الفترة الحالية بأن يكون الجيم متوفر به التهوية الجيدة، والحفاظ على الصحة العامة من أجل التدريب بشكل متميز وكل الأمور الخاصة بالجيم الصحي.

وتحدث محمد فرحات، عن تعريف الجيم الصحي وقال" أن تطور الفيروسات أصبح صعباً للغاية، ولابد أن يحافظ المتدرب على صحتة الشخصية، والأهم أن الجميع يعيش في اماكن صحية.