تفاصيل برنامج محمد هنيدي الجديد..«يعرض على قناة المحور»

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يستعد الفنان الكوميدي محمد هنيدي للظهور بشكل مختلف وخوض تجربة فنية جديدة من خلال تقديم برنامج جديد من المقرر عرضه على قناة المحور خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج محمد هنيدي الجديد

برنامج محمد هنيدي على قناة المحور

يروي محمد هنيدي في كل حلقة من حلقات برنامجه عن كواليس فيلم من أفلامه، ويستضيف أبطالها ليستعيدوا معا ذكريات خاصة، ومن المقرر أن يستضيف هنيدي عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي على رأسهم ، أحمد السقا وداود حسين وغيرهم من النجوم ومخرجين ومؤلفيم أفلامه.

برنامج هنيدي شو

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

محمد هنيدي في لقاء خاص مع منى الشاذلي الخميس والجمعة المقبلين

من ناحية أخرى، يحل محمد هنيدي ضيفًا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويكشف نجم الكوميديا خلال اللقاء، عن مغامراته في دنيا الفن، بدايًة من المشاهد الصامتة وصولًا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحًا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية، كما أنه سيتحدث حول ظهوره المميز على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، ويروي عددًا من المواقف المضحكة خلال مسيرته الفنية، وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

محمد هنيدي يحضر لمسرحية جديدة

الجدير بالذر أن محمد هنيدى يحضر لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، حيث بدأ فى تحضيراتها حالياً، استعداداً للعرض بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وانضم للعمل الفنان محمد ثروت ليشارك فى العرض المسرحى بدورمهم، حيث يتكتم صناع العمل عن تفاصيله ومقررالاعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.