مسؤول أوروبى والسفير الهولندى بمصر يزوران أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الثلاثاء فرانس تيميرمانس نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية، وذلك خلال تواجده فى مصر لحضور فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى للبيئة للاتحاد من أجل المتوسط، يرافقه سفير هولندا بمصر وزوجته.





وقال أشرف محى الدين، فى بيان اليوم، أن فرانس تيميرمانس أعرب عن انبهاره بما شاهده من عظمة بناء الهرم الأكبر، كما حرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة. واستقبلهم مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم فى جولة داخل المنطقة والتى شملت دخول الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.

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