رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.





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