وزارتا الصحة والتعليم تبحثان خطة تطبيق الإجراءات الوقائية فى المدارس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته وزارتا الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، وبمشاركة وكلاء وزارتى الصحة والتربية التعليم ومديرى الإدارات الصحية والتعليمية على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق الخطة الوقائية بالمدارس، موضحًا أن ركائز الخطة تتضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع عناصر العملية التعليمية والتى تشمل "الطلاب والعاملين بالمدارس، الفصول الدراسية، والأدوات والتجهيزات"، بالإضافة إلى رفع الوعى الصحى لدى الطلاب والمعلمين بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها، وترصد الحالات المرضية، وذلك بهدف منع انتقال العدوى والاكتشاف المبكر للحالات المصابة بأى أمراض معدية والاستجابة السريعة لها.

وشدد على حماية الطلاب باعتبارهم العنصر الأساسى فى العملية التعليمية، مؤكدًا أن أهم الإجراءات الاحترازية للطلاب "غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 30 ثانية قبل خروجهم من المنزل وبصفة دورية أثناء اليوم الدراسى، وارتداء الكمامة بشكل صحيح والتخلص منها بطريقة آمنة ومنع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدى عند استخدام سيارات المدرسة أو المواصلات العامة وأثناء الصعود أو النزول من الفصول".

وأشار مجاهد إلى ضرورة اتباع الطلاب الإجراءات الصحية خلال تناول الطعام والشراب، والاعتماد على الأطعمة المعدة مسبقًا بالمنزل أو المقدمة من خلال التغذية بالمدرسة، وتجنب شراء الأطعمة من الباعة الجائلين، مع مراعاة غسيل الأيدى جيدًا قبل تناول الأطعمة وبعدها.

ولفت إلى الإجراءات الوقائية للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وتشمل حصول جميع المعلمين والعاملين بالمدارس على لقاح فيروس كورونا لحماية أنفسهم والطلاب، مناشدًا فى هذا الصدد جميع العاملين بالمدارس بضرورة تلقى اللقاح قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشددًا على أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد الحصول على اللقاحات أيضًا.

وقال مجاهد إن الخطة تتضمن رفع الوعى الصحى للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، من خلال الوسائل المتاحة مثل الإذاعة المدرسية واللوحات الإرشادية والملصقات والدوريات، أو من خلال مرور الزائرة الصحية أو فرق التواصل المجتمعى بالإدارات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتعريف العاملين بالمدارس بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الثقافية والترفيهية والتى من شأنها رفع الوعى الصحى وتقديم الإرشادات الوقائية بطرق مختلفة ومبتكرة.

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، إن الإجراءات العامة للخطة تشمل ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين الأفراد بما فى ذلك ترك مسافة بين المكاتب والمقاعد، وممارسة نظافة اليدين باستمرار واستخدام الكمامات المناسبة، واتباع آداب السعال والعطس.

وشدد عيد على ضرورة الإبلاغ المبكر عن الأعراض ضد أى أمراض معدية، لافتًا إلى أهمية حصر الغياب بشكل يومى بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون وتحديد الغياب لأسباب صحية، وإبلاغ الإدارات التعليمية بمقارنة نسب الغياب بالأيام والأسابيع السابقة، وفى حالة وجود زيادة ملحوظة يتم إبلاغ الإدارة الصحية لعمل التقصى اللازم، وتقوم الإدارة الصحية بإبلاغ الإدارة التعليمية بنتائج التقصى فى حالة وجود حالات مؤكدة أو مشتبه فى إصابتها بأى أمراض معدية.

وأوضح عيد أنه فى حالة الاشتباه فى إصابة أحد الطلاب أو المعلمين أو العاملين بالمدرسة يتم عزل الحالة بالغرف المخصصة للعزل المؤقت بالمدرسة، واستدعاء الطبيب لتقييم الحالة، وفى حالة التأكد من الإصابة، يتم الإخطار ببيانات الطلاب وإدراجها بمنظومة الترصد الإلكترونية بوزارة الصحة والسكان لبدء متابعة الحالة الصحية للمريض والمخالطين له، كما ينبغى تحديد المعلمين الذين يعانون من حالات مرضية مسبقًا أو أمراض مزمنة بهدف وضع استراتيجيات للحفاظ على سلامتهم.

وأكد الدكتور علاء عيد، على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، وفى حالة ظهور أى أعراض مرضية أو ارتفاع فى درجة الحرارة أو أى أعراض تنفسية لدى الطالب، يتم إبلاغ الإدارة الصحية التابع لها، منوهًا بالدور الكبير للمنازل وأولياء الأمور فى توضيح الحقائق عن الأمراض المعدية والإجراءات الصحية استنادًا لإرشادات وزارة الصحة، وتعليم الأطفال ممارسات النظافة العامة الجيدة، وأن يكونوا قدوة لهم فى تنفيذ الإجراءات الوقائية والالتزام بها، وتشجيع الأطفال على طرح الأسئلة للآباء والمعلمين.

وأشار إلى إجراءات تنظيم الأنشطة الرياضية وعقد الاجتماعات بالمدارس، موضحًا أنه فى حالة القيام بأنشطة رياضية يتم تطبيق صارم لكافة إجراءات مكافحة انتقال العدوى قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضى ومتابعة الإشراف الكامل على الإجراءات الصحية من قبل الإدارة المدرسة ومسئول النشاط الرياضى، ووفقًا لكافة التوصيات فى هذا الشأن.

وتابع أنه فى حالة وجود نشاط معين يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة، أما فيما يخص تعليمات تنظيم الاجتماعات، فيجب التأكد من تهوية الجيدة ونظافة الأسطح، ومراعاة التباعد الجسدى ومنع التزاحم، مع ضرورة ارتداء جميع الحاضرين ارتداء الكمامات.

ولفت إلى الإجرءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها داخل المدارس والفصول الدراسية، والتى تتضمن التطهير الدورى للأسطح، حيث يتم تطهير الأسطح المشتركة سواء كانت بالحافلات المدرسية أو مقاعد الجلوس بالفصول وذلك بشكل دورى وباستخدام المطهرات المناسبة والموصى بها، فضلاً عن ضرورة توفير البيئة الآمنة داخل الفصول، وتحقيق التهوية الجدية بقاعات الدراسة، ومراعاة عدم التزاحم عند الدخول للفصل، وأثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب وعند تحركه فى أرجاء الفصل.

وأكد الدكتور علاء عيد، ضرورة توفير التهوية الطبيعية داخل الفصول، وفى حالة استخدام نظم تهوية أو تكييف الهواء، فإنه ينبغى فحصها وصيانتها وتنظيفها بانتظام، فضلاً عن توفير مستلزمات التطهير الدورى والمواد المناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه مثل الكلور السائل، وتدريب عمال النظافة على استخدامه بطريقة آمنة.