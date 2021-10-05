وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء فى عزبة النخل

جدة - نرمين السيد - وولد القمص شنودة يوم 4 يناير 1955م، وسيم كاهنا فى 24 يونيو 1983م، ونال رتبة القمصية عام 1989م. وترأس الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار - عزبة النخل.

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