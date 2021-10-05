فيديو- استرداد 40 ألف متر من أملاك الدولة  فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز الواحات البحرية فى إزالة 40.615 متر تعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات شملت أسوار ووحدات غير مسكونه مبنية من بلوك الحجر الجيرى، ومسقوفة بالخشب وذلك بنطاق قرى منديشة والقبالة ومنطقة مثلث العجوز بمركز الواحات البحرية.

وأمرت المحافظة بإزالة عدد من الأسوار مقامة ببلوك الحجر الجيرى بأطوال مختلفة، وسواتر من جريد النخيل وتشوينات ترابية إلى جانب إزالة تعدى على مساحة 1.800م2 عبارة عن شقة سكنية غير مسكونة بمنطقة السلخانة بقرية القصر.

تأتى هذه الحملات فى إطار التصدى لكل متعدى على أراضى أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على أراضيها.