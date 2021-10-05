جدة - نرمين السيد - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، غدًا الأربعاء، ندوة تحت عنوان (الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..مشروع قانون العقوبات نموذجًا)، وذلك بالمشاركة مع المنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى لحقوق الإنسان ينظم ندوة حول الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.