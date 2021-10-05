السلع التموينية تتعاقد على شراء 36 ألف طن زيت صويا خام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة وصول الزيت من 25 نوفمبر إلى 30 ديسمبر المقبلين.

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