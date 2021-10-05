وزير الإنتاج الحربى: إنشاء 3 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات 

قال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة المخلفات فى إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات حيث قامت الوزارة بإنشاء ( 3 ) مصانع للمعالجة والتدوير وذلك ضمن المرحلة الأولى للمنظومة فى كل من دار السلام بمحافظة سوهاج ، وتونا الجبل بمحافظة المنيا ، والمحلة بمحافظة الغربية وكذلك رفع كفاءة ( 6 ) خطوط بدفره بمحافظة الغربية .

أوضح الوزير " مرسى " خلال إجتماع 3 وزراء اليوم الثلاثاء أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات ضمن المرحلة الثانية ومن بينهم مصنع بمحافظة المنوفية وكذلك رفع كفاءة عدد ( 4 ) محطات فرز قمامة بجنوب سيناء، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على وجود تنسيق وتعاون كامل بين كافة الوزارات والجهات بالدولة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تساهم في ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين الوضع المعيشي لهم، كما أكد على سعى وزارة الإنتاج الحربى الدائم لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، لافتا إلى وجود تعاون مثمر ووثيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في العديد من المجالات.

ومن جانبه أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأضاف أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة المتكاملة للتخلص الآمن من المخلفات البلدية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي , مشيرا إلي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات , بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.