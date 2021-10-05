بعد الأداء المذهل ..محمد صلاح فى التشكيل المثالى الأفضل بالدوريات الأوروبية هذا الموسم

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، في التشكيل المثالى للاعبين الأعلى تقييما في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الكروى الجارى 2021-2022، وذلك بعدما قدم مستويات رائعة مع الريدز سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح هدفا عالميا وصنع آخر في المباراة المثيرة التى انتهت بالتعادل 2-2 ضد مانشستر سيتى على ملعب "آنفيلد" في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي.

ويحتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز الرابع بقائمة أفضل هدافى الدوريات الأوروبية هذا الموسم برصيد 6 أهداف في 7 مباريات مع الريدز أخرها الهدف الأسطورى في شباك مانشستر سيتى الأحد.

ووضعت شبكة "هو سكورد" العالمية، محمد صلاح في تشكيل الأفضل في أوروبا هذا الموسم، حيث منحته تقييم بلغ 8.03 ليتواجد مع اللاعبين المتألقين في دوريات القارة العجوز والذى جاء كالتالى..حراسة المرمى:

ميندىخط الدفاع:

أزبيليكويتا، بريمر، مافروبانوس، ألفونسو ديفيزخط الوسط:

لورنزو بيليجرينى، تونالي، نكونكو، محمد صلاحخط الهجوم:

كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكى

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى المنتخب الوطنى استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 8 و11 أكتوبر الجارى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.