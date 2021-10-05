نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين، حيث أعلن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية في خلال الفترة الأخيرة الماضية عن فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين وفق الشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة، وسنتابع معكم رابط تسجيل المواليد في بطاقة التموين في الأسطر القادمة.

وزارة التموين

وقد أعلن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي عن فتح باب اضافة المواليد الجدد في بطاقات التموين وهذا بدءا من يوم 25 سبتمبر 2021.

كما وقد أعلن أن اضافة المواليد سيكون متاحا فقط للأسر الأشد احتياجا حسب الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، حيث انه لا يوجد سيولة كافية لدى الوزارة لتغطية جميع الفئات المحتاجة للدعم.

وقد أعلنت الوزارة أنه يمكن اضافة المواليد بشكل الكتروني بكل سهولة، وهذا عبر موقعين الكترونيين وهما بوابة مصر الإلكترونية، وموقع دعم مصر الإلكتروني.

ولكن في حالة عدم وجود رغبة في اضافة المواليد الكترونيا عبر الإنترنت، فيمكن القيام بذلك بالطريقة التقليدية، وهذا عن طريق الذهاب إلى أقرب مكتب للتموين وتقديم طلب تنزيل مواليد على البطاقة.

شروط اضافة المواليد في بطاقة التموين 2021

وقد أعلنت الوزارة عن عدة شروط لتسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين، والشروط الجديدة تتيح للأسر الأشد احتياجا بالفعل التسجيل، وهذه الشروط كالآتي:

اذا كان المسؤول عن الأسرة يمتلك وظيفة، فيحب الا يتجاوز راتبه ال1500 جنيه.

أما في حالة حصول الأسرة على معاش (مثل معاش تكافل وكرامة)، فيجب الا يتجاوز المعاش ال1200 جنيه.

الإضافة متاحة لأصحاب بطاقات التموين التي تحتوي على أقل من 4 افراد.

يمكن اضافة الأطفال أكبر من عاملين في حالة توافر الشروط الماضية.

ملحوظة: في حالة البطاقات ذات الأقل من 4 افراد، فيتاح اضافة مواليد بها بشرط الا يتعدى عدد الأفراد في البطاقة 4.

مثال: اذا كان البطاقة بها 3 أفراد فيتاح اضافة مولود واحد فقط ليصبح عدد الأفراد الكلي في البطاقة 4 أفراد.

طريقة اضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

وسنتابع معكم طريقة تنزيل المواليد على بطاقة التموين الكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية.

ويمكنكم عمل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: