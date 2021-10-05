/654549/بمناسبة-الاحتفال-بانتصارات-أكتوبر-رئيس-هيئة-النيابة-الإدارية-يهنئ-الرئيس-السيسي-والقوات-المسلحة

تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بأسمى التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

المستشار عزت أبو زيد

وأشار المستشار عزت أبو زيد خلال تهنئته، أن ذلك النصر العظيم، الذى حقق فيه المصريون معجزة باهرة بكافة مقاييس العلوم العسكرية، والذى جاء ليعلم العالم بأسره كيف قهرت مصر المستحيل، وكيف استطاع أبطالها استعادة أرضها الطاهرة، ليكتب شهداء مصر الأبرار بدمائهم الزكية سطور ملحمة كبرى فى أنصع صفحات التاريخ، كانت وستظل شاهدة على مضاء عزيمة هذا الشعب وقوة إرادته، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يحفظ شعب مصر، وأن يحفظ بعنايته أبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقفون سداً منيعاً وسلاحاً ماضياً فى وجه كل من أراد بها السوء، وكل عام وسيادتكم وكل شعب مصر العظيم بكل خير.

وفي سياق أخر أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الأولى، بالحكم بإعدام المتهم القاتل الطفلة ريماس بعد أن وصل رأى فضيلة مفتى الجمهورية بإعدامه.

محكمة الجنايات بالمنصورة

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من، طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي.

والجدير بالذكر أن المستشار حسام معجوز المحامى العام الأول لنيابات شمال الدقهلية الكلية، أمر بإحالة أوراق قضية قتل الطفلة ريماس إلى محكمة الجنايات بالمنصورة، بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعى واستكمال أوراق التحقيقات فى القضي

والجدير بالذكر أن اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بالعثور على جثة طفلة، فى أحد المنازل خلف منطقة الإسعاف بدكرنس، وتجمع الأهالى حول المنزل الذى عثروا فيه على الطفلة فى محاولة للفتك بالمتهم.