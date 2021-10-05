/654557/25-غرزة-القبض-على-نجار-يعتدى-على-زوجته-بشاكوش-في-الشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على الزوج المتهم بالتعدي على زوجته بشاكوش، أثناء سيرها بسوق القرية، على إثر خلافات زوجية بينهما، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق معه، بمعرفة مصطفى سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على الزوج المتهم بالتعدى على زوجته بشاكوش في الشرقية

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من «ن إ» مقيمة دائرة مركز الزقازيق، مصابة بجروح بالرأس 8 سم، واستلزم الجرح 25 غرزة، واتهمت زوجها الذى يعمل نجارا مسلحا بالتعدى عليها بالضرب بالشارع بمطرقة «شاكوش»، بسبب خلافات زوجية بينهما، تركت على أثرها المنزل، وأثناء مشاهدته لها بسوق القرية «أولاد وافى» تعدى عليها بالضرب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 39519 جنح مركز الزقازيق لسنة 2021.

والجدير بالذكر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، القبض على الزوج المشكو فى حقه، وجارى سؤاله فى الواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على صاحب مصنع لتصنيع الحلويات بالقاهرة لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

المواد الغذائية مجهولة المصدر

أشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مصنع حلويات كائن بدائرة القسم بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

خامات رديئة

وبعد تقنين كافة الإجراءات اللازمة أمكن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 700 كجم كلوكوز، و250 كجم سكر، و100 كجم فول سوداني، و700 كجم حلوى مصنعة معدة للبيع، بمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى، واستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.