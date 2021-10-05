روبي في وضعية مثيرة بأحدث ظهورها على السوشيال ميديا..«صورة»

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أحدثت الفنانة روبي ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في وضعية غير لائقة في صورة نشرتها عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وضعتها موضع الهجوم والإنتقاد.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالت روبي

إطلالة مثيرة لـ روبي في أحدث ظهورها

شاركت روبي الجمهور صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، ظهرت فيها بفستان ذهبي قصير للغاية كشف عن جزء كبير من ساقيها جالسة أمام مرأه لتبرز مزيدا من الإثارة بوضعيتها، وتعندت على وضع لمسات بسيطة من المكياج وإرتداء حذاء يتماشي مع لون الفستان.

روبي تتألق بمسلسل شقة 6

وتألقت روبي في الفترة الماضية بعرض مسلسلها “شقة 6”، على إحدى المنصات الإلكترونية والذي أحدثت نهايته ضجة عريمة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن قام مخرج العمل بتغييرها دون الرجوع لمؤلفي العمل.

وتلعب روبي خلال أحداث العمل دور فتاة تدعى ياسمين وتعمل كمحققة صحفية تحاول فك لغز جريمة قتل خلال أحداث مسلسل «شقة 6»، كما أنها ضد فكرة الزواج وتمتنع عنه.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران، ويشارك فى بطولة العمل بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

استبعاد روبي ومحمد سلامة من الجزء الثاني لمسلسل «رمضان كريم»

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر من داخل العمل عن استبعاد كلا من الفنانة روبي والفنان محمد سلامة من استكمال مشاهدهم في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» وتأكد بشكل رسمي عدم مشاركتهما في الجزء الثانى من العمل الذي يكتبه أحمد عبدالله على هذا الأساس.

وكانت تدور أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.