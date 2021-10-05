أمين مسعود لـ دوت الخليج: سنعمل في البرلمان على نهج الجمهورية الجديدة لبناء الدولة

/654560/أمين-مسعود-لـ-تحيا-مصر-سنعمل-في-البرلمان-على-نهج-الجمهورية-الجديدة-لبناء-الدولة

قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب يجب أن يكون على قدر الأهمية التي تتواكب معه بداية الجمهورية الجديدة، موضحا ان الشعب المصري عليه أن يعي معني الجمهوريه الجديده ويعي التقدم الذي حدث للوصول لهذه المرحلة، من أجل السير على نهجها لبناء الدولة.

دوت الخليج

وأضاف النائب أمين مسعود في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن لجنة الاسكان يقع على عاتقها الكثير من الأمور التي يجب أن تكون داعمة لبداية الجمهورية الجديدة، حيث أن هذه المرحلة تتطلب الكثير من القوانين التي تدعمها، لذلك المسئولية كبيرة على عاتق النواب من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن ودفع عجلة التنمية في كافة الاتجاهات.

واستكمل امين سر لجنة الاسكان أنه منذ منذ 7 الاف سنه منذ انشاء الدوله المصريه المعمور كان يمثل 7% منالمساحة الكلية، موضحا انه في خلال تولي رئاسة الرئيس السيسي والمتمثلة في سبع سنوات ، تم الوصول إلى 14 % من حجم المساحة الكلية للدولة، وهو بمثابة انجاز عظيم.

أمين مسعود: سنعمل في البرلمان على نهج الجمهورية الجديدة لبناء الدولة

واوضح ان العاصمة الادارية نقلة كبيرة جدا وطفرة كبيرة من أجل التخفيف من أزمة التكدسات السكانية، موضحا دور الدولة في تطوير العشوائيات لتوفير حياه كريمه، مؤكدا ان الدولة تعمل برؤية شاملة وليس بمجرد الصدفة.