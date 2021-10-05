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أصدرت وزارة الري والموارد المائية، منذ قليل، بيان تفصيلي بشأن التعديات المزالة على المجارى المائية ونهر النيل وأملاك الري والجاري.

دوت الخليج

وأشارت وزارة الموارد المائية إلى أكثر المحافظات إزالة فى التعديات الموجودة على المناطق المائية سواء نهر النيل أو مجاري مائية، والتى يعد أبرزها البحيرة.

البحيرة والمنوفية فى صدارة المحافظات الأكثر تعديًا على المجارى المائية ونهر النيل

ورصدت وزارة الري فى بيانها المحافظات الأكثر تعديًا على الموارد المائية والتى تمت بها عمليات الإزالة، وتأتى فى الصدارة محافظات البحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والجيزة، والشرقية، والقاهرة، ودمياط، وأيضًا القليوبية.

عداد الإزالات اليومي على المجريات المائية

وفي بيان تفصيلي، حددت الرى المحافظات التى جانبها الكثير من الإزالات الخاصة بالتعديات على المجارى المائية، ومنها أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، وبني سويف، والجيزة، وغيرها من المحافظات.

كما حددت وزارة الموارد المائية المساحات التى تمت الإزالة بها، وتنقيتها من أى تعديات داخلة على المجريات المائية ونهر النيل.

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وتتقدم البحيرة على المحافظات الأكثر تعديًا على المجريات المائية، حيث تقدر موقف التعديات المتبقية على جسور نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظات، بنسبة تصل لـ 33.499، بينما تصل النسبة فى محافظة الغربية 20.464.