مصطفى حجاج يشوق الجمهور لعمل جديد يجمعه بتامر حسني..«تفاصيل»

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كشف المطرب مصطفى حجاج عن عمل جديد يجمعة بنجم الجيل الفنان تامر حسني من المقرر أن يحضران له خلال الفترة القليلة المقبلة، دون الإعلان عن أي تفاصيل تخص ذلك العمل.

دوت الخليج يكشف تعاون مصطفى حجاج مع تامر حسني في عمل غنائي جديد

مصطفى حجاج يروج لعمل جديد يجمعه بتامر حسني

وشوق حجاج الجمهور لهذا العمل من خلال نشر صورة تجمعه بتامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: "حبيب قلبى النجم تامر حسنى.. هتشوفونا فى حاجة حلوة إن شاء الله".

أغنية «ع الدوغري» لأحمد سعد ومصطفى حجاج تتصدر تريند يوتيوب

على الجانب الآخر، حققت أغنية «ع الدوغري» للفنان أحمد سعد والفنان مصطفى حجاج رغم إختلاف ألوانهم الغنائية، نجاحا ساحقا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتصدرت أغنية «ع الدوغري» تريند رقم 1 على موقع يوتيوب بعد أن جنيت ما يقرب من 1,1 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة، وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج فى بيان عن سعادتهما بهذا اللقاء الفنى، وأشادا بهذا التعاون.

كلمات أغنية ع الدوغري

وتقول كلمات أغنية “على الدوغري”: “إحنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش الخوف مايخوفناش فابلاش تناطحنا بلاش بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش. (إبلع) ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه وبنجري ومابنهداش ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه لو إيه مايعطلناش إحنا التقال ف مجالنا وف مكاننا لينا شنه ورنه وإختصاص سكتنا عدله وسالكه وفيها بركه جامدين قوي وضد الرصاص نبصم ونمشي ومانتنسخشي فوق ماتقاوحشي ويا الكبار سمعتنا نمره أولى وآخر رجوله كراسينا ملك ومش إيجار ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه وبنجري ومابنهداش ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه لو إيه مايعطلناش إحنا أسامي كبيره وإنتوا عيره مالكوش مابينا سيره يا أقذام إنتوا نسيتوا إنتوا مين إنصاص ومتساقين وإحنا اللي ف إيدينا اللجام ندخل خناقه آخر جراءه جوه البطاقه مكتوب أسود سكاكينا حاميه نار بتجري أي فار كلمتنا أتقل م العقود”.