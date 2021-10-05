أول لقاء للنائب حسام الملاحي لموقع دوت الخليج بعد تعيينه بمجلس الشيوخ «فيديو»

/654566/أول-لقاء-للنائب-حسام-الملاحي-لموقع-تحيا-مصر-بعد-تعيينه-بمجلس-الشيوخ-فيديو

تحدث الدكتور حسام الملاحي عضو بمجلس الشيوخ والذي أدى صباح اليوم اليمين الدستورية أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موضحا ان بداية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الاول لمجلس الشيوخ ستكون قوية وسيتم العمل على التنسيق مع الحكومة من أجل دعم المصلحة العليا.

دوت الخليج

دوت الخليج

وقال الملاحي في تصريحات لـ دوت الخليج أن دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ يعكس مدى الاستقرار والأمان الذي ينعم به المصريين في عهد الرئيس السيسي والذي حمل كفه على يده وقبل التحدي في إدارة زمام الأمور في فترة صعبة.

وأشار حسام الملاحي إلى ان مجلس الشيوخ دوره تشريعي قوي في دعم الدولة المصرية، من خلال قراراته والتعاون مع الحكومة، من اجل اقامة دعائم الوطن وتحقيق المصلحة للدولة والمواطن.

رفع الجلسة العامة

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

دوت الخليج

جاء ذلك بعدنا وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.