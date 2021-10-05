/654567/رانيا-محمود-ياسين-عن-والدها-الراحل-نجم-وبطل-حرب-أكتوبر

شاركت الفنان رانيا ابنة الفنان الراحل محمود ياسين جمهورها بفيديو ضم مجموعة صور لوالدها في أعماله الفنية المختلفة التي ناقش من خلالها أحداث حرب أكتوبر الذي يحل غدا ذكراها الـ 48، مشيرة بأن والدها بطل أفلام أكتوبر.

دوت الخليج يرصد إشادة رانيا محمود ياسين بوالدها

كتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مشيدة بوالدها الراحل: “نجم أكتوبر أبي وأفتخر، بطل أفلام أكتوبر، رحمة الله عليك يا حبيبي، اسمك الغالي رمز من رموز أفلام النصر والفخر بجيشنا ووطنا".

Dmc تحيي ذكرى نصر أكتوبر بعرض فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي»

وتحتفل فضائيات Dmc، بذكرى نصر أكتوبر المجيد في عامها الـ48 من خلال بث فيلم وثائقي عن «خطة الخداع الاستراتيجي» لحرب أكتوبر التي من المقرر أن تبدأ احتفالاتها من الغد الموافق 6 من الشهر الجاري.

ويعرض خلال الفيلم الوثائقي شهادات وحكايات لشهود عيان عاصروا الحرب، كذلك قراءة لما فعله الرئيس الراحل أنور السادات لخداع العالم بأكمله.

نجوم الغناء يطرحون أغنيات وطنية إحتفالا بذكرى أكتوبر

وعلى نفس السياق، حرص المطرب اللبناني أدهم مروان على تهنئة أشقائه المصرين بذكرى نصر أكتوبر المجيدة بطريقته الخاصة من خلال طرح عمل غنائي جديد يحمل اسم «مصر».

وانتهي أدهم مروان من تصوير أغنيته الجديدة “مصر” والتي كتبها الشاعر أحمد شتا، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع المايسترو الراحل طارق عاكف، والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع أعياد أكتوبر، ومن المقرر أن يهديها للشعب المصري وقواته المسلحة الذين أقدموا على قهر العدو من أراضي سيناء.

وسيتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتولى إخراجه المخرج المصري الراحل علي رجب، ثم استكمل إخراجه المخرج اللبناني إبراهيم كسرواني

هذا وطرح دياب أغنيته الوطنية الجديدة التي تحمل اسم «حكاية متتنسيش» في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي،ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا خلال تلك الفترة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إنتاج المتحدة.