صور- إيبارشية سمالوط تستضيف مؤتمر نبذ العنف والتسامح وقبول الآخر

جدة - نرمين السيد - استضافت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، ومدارس العهد الجديد التابعة لها، مساء اليوم، مؤتمر تدريب وتعزيز الحريات الدينية، ونبذ العنف والتسامح وقبول الآخر وذلك لمدة ثلاثة أيام فى الفترة من 3 حتى 5 أكتوبر الجارى.





ووصل عدد الحاضرين 200 من مدن ومراكز محافظة المنيا، وألقى المحاضرات المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبدالله إبراهيم حنا المحاضر والمنسق العام لتدريب الحريات الدينية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة. كما ألقى الدكتور نور هنرى نور دوس، كبير أخصائيين بالتخطيط والمشروعات بديوان عام الوزارة، وعضو اللجنة التنفيذية للحريات الدينية. وفى نهاية المؤتمر، وجه الحضور الشكر إلى الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، وأظهروا تقديرهم له على اهتمامه لنهضة التعليم بالمحافظة وتفضله باستضافة المؤتمر وكذا أيضا من قبل مؤتمر تدريب ألف معلم.

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