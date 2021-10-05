محافظ الإسكندرية يعلن تشكيل لجنة لفحص شكاوى وطلبات المعلمين بالمدارس

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، على وضع آلية واضحة لاستقبال جميع الشكاوى وسرعة الاستجابة لحلها.

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية للعملية التعليمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اللجنة المشكلة ستقوم بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقى الشكاوى والطلبات عبر الإنترنت تيسيرا على المعلمين.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن اللجنة ستتلقى الشكاوى والطلبات بداية من 15 أكتوبر الجارى وحتى 15 ديسمبر المقبل.

وأضاف سعد، أنه سيجرى بحث الشكاوى والطلبات والرد عليها والتواصل مع مقدمها لإبلاغه بنتيجة الفحص، على أن تقوم اللجنة بإعلان نتيجة فحص الشكاوى فى موعد غايته 15 فبراير من العام المقبل، بالإضافة إلى إعداد تقرير عن عمل اللجنة بشكل دورى.