مطرانية البحيرة : الأنبا باخوميوس بصحة جيدة ويمارس خدمته بشكل يومى

جدة - نرمين السيد - أصدرت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بيانًا منذ قليل، طمأنت فيه أبناء الإيبارشية ومحبى الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، على حالتة الصحية وأنه بخير ويمارس عمله الرعوى بشكل طبيعى، وأشارت إلى أنه صلى أمس صلوات العشية أمس بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بدمنهور.





وقالت المطرانية فى بيانها: "تطمئن إيبارشية البحيرة وتوابعها كل الأحباء فى كل مكان أن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، بصحة جيدة ويمارس خدمته بشكل يومى من مقر المطرانية بدمنهور". وأوضحت المطرانية بأن الأنبا باخوميوس قام أمس بصلاة عشية وتطيب رفات القديس موريس بكنيسة مار مرقس بكرمة دمنهور والتى أحضرها من كنيسته بسويسرا فى 5 أكتوبر 2013، وأودعها بجوار رفات القديس سمعان الخراز والقديسة فيرينا بالكنيسه ذاتها. وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله على صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن حالته الصحية، وأهابت المطرانية بكل من ينشر أو ينقل الأخبار أن يدقق ويتحقق قبل أن يصدق لكى نتقى معًا شر الشائعات.

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