فيديوجراف.. حياة كريمة تحقق أحلام المنياوية

جدة - نرمين السيد - تسهم مبادرة حياة كريمة، فى تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات، فى مجالات المياه والصرف والكهرباء والمشروعات التعليمية والصحية، ولمحافظة المنيا نصيب كبير من جهود المبادرة حيث يتم تنفيذ مشروعات بتكلفة 23 مليار جنيه.





ويوضح الفيديوجراف التالى جهود مبادرة حياة كريمة فى المنيا: وتشمل جهود مبادرة حياة كريمة فى المنيا، تنفيذ مشروعات فى 192 قرية و757 تابعا، من بينها 98 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى، و63 مشروعا للأبنية التعليمية و22 للشباب والرياضة.

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