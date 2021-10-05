- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شارك فى الاحتفالية كل من اللواء محمد عبدالقادر، من سلاح المدفعية، ومن أول العابرين قناة السويس لتحرير سيناء، والرائد عادل عبدالله، بطل الصاعقة وبطل عملية لارناكا.
كما شارك أيضا الرائد ممدوح سرور، أسد المظلات، كما أطلق عليه العدو ومذكور فى خمس مذكرات لقادة إسرائيليين، وقال عنه شارون إنه عجز عن إيقافه.
وأشار المجلس فى بيانه إلى أنه تم إصدار خمس شهادات استشهاد من القوات المسلحة له لشدة خطورة العمليات المشارك بها، وهو أحد 5 أشقاء مشاركين فى حرب أتوبر، أطلق عليه موشيه ديان وزير دفاع العدو جحيم المعارك.
وتحدث الأبطال خلال الندوة عن العبور وقصص خلف خط بارليف، كما تخلل الاحتفالية عرض تنورة للراقص سيد المصرى، وعرض عسكرى لشباب وأطفال دار الرعاية الاجتماعية.
كما شارك فى الندوة الشيخ مبروك عاشور، مدير إدارة الوعظ بمديرية الجيزة، والذى تحدث عن مكانة الشهيد عند الله، فيما شارك من المجلس العضوات المحامية تغريد شمس، ورانيا محفوظ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولات من خلف خط بارليف.. القومى للمرأة بالجيزة يحتفى بذكرى نصر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.