بطولات من خلف خط بارليف.. القومى للمرأة بالجيزة يحتفى بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - نظم المجلس القومى للمرأة فرع الجيزة، برعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، وإشراف ماجدة محمود مقررة الفرع، بالشراكة مع جمعية مستقبلنا حلمنا، برئاسة الرائدة الريفية منال سعيد، احتفالية بأبطال مصر الذين عبروا قناة السويس يوم 6 أكتوبر 1973.





شارك فى الاحتفالية كل من اللواء محمد عبدالقادر، من سلاح المدفعية، ومن أول العابرين قناة السويس لتحرير سيناء، والرائد عادل عبدالله، بطل الصاعقة وبطل عملية لارناكا.

كما شارك أيضا الرائد ممدوح سرور، أسد المظلات، كما أطلق عليه العدو ومذكور فى خمس مذكرات لقادة إسرائيليين، وقال عنه شارون إنه عجز عن إيقافه.

وأشار المجلس فى بيانه إلى أنه تم إصدار خمس شهادات استشهاد من القوات المسلحة له لشدة خطورة العمليات المشارك بها، وهو أحد 5 أشقاء مشاركين فى حرب أتوبر، أطلق عليه موشيه ديان وزير دفاع العدو جحيم المعارك.

وتحدث الأبطال خلال الندوة عن العبور وقصص خلف خط بارليف، كما تخلل الاحتفالية عرض تنورة للراقص سيد المصرى، وعرض عسكرى لشباب وأطفال دار الرعاية الاجتماعية.

كما شارك فى الندوة الشيخ مبروك عاشور، مدير إدارة الوعظ بمديرية الجيزة، والذى تحدث عن مكانة الشهيد عند الله، فيما شارك من المجلس العضوات المحامية تغريد شمس، ورانيا محفوظ.