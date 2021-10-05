وزير التعليم : الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد وإعادة العملية التعليمية خاصة الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى؛ لإتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا فى المدارس، بالإضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.





جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، لاجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد 2021-2022، ومناقشة عدد من القضايا التعليمية المختلفة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأضاف شوقى أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام إلكترونية وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر، موضحًا أن التطوير الأساسى الذى يحدث فى بناء المناهج الجديدة من مرحلة رياض الأطفال للصف الرابع الابتدائى هدفه إكساب الطلاب عدة مهارات منها المهارات المهنية والتكنولوجية، وترسيخ القيم والأخلاق وتنمية حب الإطلاع والبعد عن الحفظ والتلقين.

وذكر أن دور المعلم فى تحفيز الطلاب على التعلم هو أهم دور فى المنظومة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين هو الممثل الشرعى لأراء أولياء الأمور والمعلمين، مشيدًا بدورهم فى التغلب على العديد من مشكلات العملية التعليمية والمجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة.

وتابع: "أننا مستمرون فى التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام الدراسى الجديد بصورة أقوى"، مشددًا على أن الوزارة تستهدف أن يكون هذا العام حضوريًا، لسد الفجوة التعليمية عند الطلاب والتى تسببت فيها جائحة كورونا خلال العامين السابقين.

ووجه بإنشاء صفحة رسمية خاصة موثقة بالمجلس لتكون هى القناة الشرعية لنبض وأصوات وآراء أولياء الأمور، والذى يعتد به بالأمور الخاصة بالعملية التعليمية، مع وجود حملة إعلامية لتوعية أولياء الأمور بضرورة انتظام الطلاب بالمدارس، وجمع الآراء والاستفسارات التى تخص المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن هناك جولات ميدانية خلال العام الدراسى الجديد فى مختلف المحافظات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بوجود أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم استهداف المحافظات لتبادل الحوار مع عناصر العملية التعليمية والرد على الاستفسارات.

من جهته، قال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن الوزارة حريصة على انتظام العام الدراسى الجديد حضوريًا وانتظام المعلمين، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة للمديريات التعليمية بإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم توجيه مديرى المديريات بإتباع نظام تقسيم الفترات، لتطبيق التباعد بين الطلاب، للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين.

وبدوره،أكد المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين دعم المجلس الكامل لاستراتيجية الوزارة بوجه عام ورؤية الدكتور الوزير بشأن تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المجلس بجميع المحافظات يقوم بمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، والعمل لن يتوقف لتوصيل رسالة العلم الحقيقية.