الكهرباء : مشروع الربط بين مصر والسعودية يعد نواة للسوق العربية المشتركة  

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، إن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خطوة مهمة فى إطار المشروعات التنموية للبلدين، ويعد نواة للربط العربى والسوق العربية المشتركة للكهرباء.





وأضاف حمزة فى تصريح لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الربط الكهربائى يتزامن مع توجه الدولتين فى زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، وأكد أن للمشروع مردود اقتصادى وتنموى مهم للبلدين، وعلى مستوى دول الجوار يعتبر تلبية للدول المرتبطة بالدولتين سواء على المستوى الإقليمى أو العربى.

وأشار إلى أن الدول العربية خطت خطوات مهمة فى سبيل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، مؤكدًا أن استكمال الربط الكهربائى مع السعودية سيلبى كل الاحتياجات بالنسبة للدول العربية، وفى ذات الوقت يعد خطوة إيجابية فى تنفيذ السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء، فى وقت سابق اليوم، العقود مع الشركات المنفذة لأعمال مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، والذى يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار.