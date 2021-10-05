وصول بطاقة محمد أوناجم الدولية وقيده فى قائمة الزمالك المحلية

كشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم جناح الفريق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم ليتسنى للنادي قيده في القائمة المحلية للفريق.
وأوضح مدير شؤون اللاعبين في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أوناجم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المحلية في حين سيتم قيده في القائمة الأفريقية خلال شهر يناير المقبل ليشارك مع الفريق أفريقيا بداية من دور المجموعات.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وافق صباح اليوم على تسلم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.
وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة.
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