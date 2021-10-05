/654570/الزمالك-وصول-البطاقة-الدولية-للمغربي-محمد-أوناجم

كشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم جناح الفريق إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم ليتسنى للنادي قيده في القائمة المحلية للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح مدير شؤون اللاعبين في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أوناجم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المحلية في حين سيتم قيده في القائمة الأفريقية خلال شهر يناير المقبل ليشارك مع الفريق أفريقيا بداية من دور المجموعات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق صباح اليوم على تسلم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.

وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة .

موعد سفر بعثة الزمالك

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.