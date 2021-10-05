يد الزمالك: جاهزون لمواجهة برشلونة بكل قوة في كأس العالم

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أكد حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز لمواجهة برشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي من بطولة “سوبر جلوب” التي تقام في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد عبد الباري أن الفريق سيخوض مباراة برشلونة بهدف الفوز وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

وأوضح عبد الباري أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى منهم 9 لاعبين دوليين سبق لهم وأن واجهوا أفضل منتخبات العالم كإسبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وقدموا عروضا قوية وحققوا نتائج إيجابية، والجميع لديه إصرار على تقديم أداء يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك.

وقال عبد الباري إن نتيجة المسحة التي خضعت لها البعثة بعد الوصول إلى مطار جدة جاءت سلبية والجميع جاهز للقاء من الناحية الفنية والبدنية.

واختتم عبد الباري تصريحاته قائلا إن جماهير الزمالك تدعم الفريق بشكل كبير جدا وحرصوا على استقبال البعثةفي الفندق، وسيتواجد بعضهم في المدرجات غدا لدعم ومؤازرة الفريق أمام برشلونة.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة.

قائمة الزمالك

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

الزمالك والأهلي بالسوبر الإفريقي

استطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

أبرز أحداث مباراة الزمالك والأهلي

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.