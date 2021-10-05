/654572/الأهلي-يهنئ-الشعب-المصري-بذكري-نصر-أكتوبر-المجيد

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت قناة النادي الأهلي علي صفحتها الرسمية محتفلة بذكري اليوم الوطني المجيد: يوم العزة والكرامة ,كل عام وأنتم بخير.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الحرس الجمهوري بطل النيجر في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الفريق سوف إلى النيجر يوم ١٤ أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

يذكر أن الأهلي خاض مرانًا قوياً أمس، اشتمل على فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وبعدها خاض الفريق تدريبات الكرة، التي بدأت بفقرة لبناء الهجمة من منتصف الملعب مع التركيز على الكرات العرضية.

وبعد ذلك شارك لاعبو الأهلي في تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة حارسي مرمى، وبعد انتهاء التقسيمة والمران خاض الرباعي وليد سليمان وكريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد هاني، فقرة خاصة للتصويب على المرمى.

وشهد مران الأهلي أمس مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

حسين الشحات

شارك حسين الشحات في التدريبات الجماعية أمس بعد تعافيه من إجهاد في العضلة الضامة، وحرص الجهاز الطبي بالنادي على منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، كما شارك محمد مجدي أفشة في المران بناء على رغبته.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح محمد شريف لاعب الفريق راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي ستخوض لقاءي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.