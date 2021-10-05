/654575/النائب-أحمد-الشراني-البنك-الزراعي-المصري-الداعم-الأكبر-للفلاح-ومحدودى-الدخل-فيديو
أشاد النائب أحمد الشراني، عضو مجلس النواب، بالبنك الزراعي المصري، الذى يقدم اسهامات متعددة للفلاح المصري.
دوت الخليج
وقال النائب أحمد الشراني، عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" البنك الزراعي المصري، يدعم محدود الدخل والفلاح الصغير الذى يحتاج إلى دعم نوعي أو مالى.
النائب أحمد الشراني: البنك الزراعي المصري الداعم الأكبر للفلاح ومحدودى الدخل «فيديو»
وأكد النائب أحمد الشراني، عضو مجلس النواب، أن البنك الزراعي المصري، كان يسير سابقًا وفق منظومة خاطئة، لكن المسئولين الفترة الحالية اتبعوا نهج قائم على التطوير والتحديث، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون هناك تسهيلا أكبر.
وتابع النائب أحمد الشراني حديثه قائلًا:" نسعى إلى تطوير الفلاح والزراعة، والانتقال من الري بالغمر إلى الري بالتقطير، حتى يلقى الفلاح نصيب أكبر من التميز.
هذا ويعد البنك الزراعي المصري إحدى أهم البنوك المتخصصة في المصرفية الزراعية في مصر، حيث قامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي عام 1930
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