رئيس جامعة القاهرة يهنئ السيسى بـ 6 أكتوبر: علامة فارقة فى حياة مصر 

وأكد الدكتور الخشت فى بيان أصدرته الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة فارقة فى حياة مصر والأمة العربية والإسلامية، وستظل شاهدة على قدرة الشعب المصرى على البناء والتنمية والصمود فى أصعب الظروف، وعدم الاستسلام أو الانكسار، وعدم التفريط فى حبة تراب واحدة مهما كانت التضحيات.
وشدد على أن مصر قادرة بوعى قيادتها السياسية على مواجهة كافة التحديات من أجل البناء والتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة والتى تعد ملحمة جديدة فى مواجهة الإرهاب والبناء والتنمية فى آن واحد.
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