رئيس جامعة القاهرة يهنئ السيسى بـ 6 أكتوبر: علامة فارقة فى حياة مصر 

جدة - نرمين السيد - تقدم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأبطال قواتنا المسلحة البواسل والشعب المصرى بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وأكد الدكتور الخشت فى بيان أصدرته الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل علامة فارقة فى حياة مصر والأمة العربية والإسلامية، وستظل شاهدة على قدرة الشعب المصرى على البناء والتنمية والصمود فى أصعب الظروف، وعدم الاستسلام أو الانكسار، وعدم التفريط فى حبة تراب واحدة مهما كانت التضحيات.

وشدد على أن مصر قادرة بوعى قيادتها السياسية على مواجهة كافة التحديات من أجل البناء والتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة والتى تعد ملحمة جديدة فى مواجهة الإرهاب والبناء والتنمية فى آن واحد.