السفير المصرى بلبنان يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء، الذى دار بينهما اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت، آخر التطورات المحلية والإقليمية. كما بحث الجانبان سبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون وفى ضوء الدعم المصرى المستمر لاستقرار لبنان الشقيق وشعبه.

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