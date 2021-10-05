جدة - نرمين السيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب السادس من أكتوبر عام 1973.





وأكدت التنسيقية فى بيانها، مساء اليوم، اعتزازها بتضحيات الشعب المصرى وقواته المسلحة بمعركة استرداد الكرامة والشرف، التى قدمت فيها مصر الغالى والنفيس من أموال وأبناء وأنفس، وضرورة استلهام روح أكتوبر فى بناء الجمهورية الجديدة، والعبور بمصر للمستقبل الذى يليق بمقدرات شعبها وقواته المسلحة. وقدمت التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين روت دماؤهم رمال سيناء، وضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الوطن واستعادة كرامته، لتعيش الأجيال مرفوعة الرأس بين الأمم، مشيرة إلى أن احتفال هذا العام، يأتى فى وقت تسابق فيه الدولة المصرية الزمن من أجل استكمال المشروع القومى لتنمية سيناء، ليتمتع المصريون بخيرات وطنهم وثرواته التى لا تنضب، ولتصبح سيناء قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية الأحزاب تهنئ السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.