الجهاز المركزى للتعمير: نفذنا 420 مشروعا بسيناء بقيمة 22 مليار جنيه 

أكد المهندس عمرو عبد الهادى رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير ، أن الجهاز يعمل في مشروعات تنمية سيناء بالتوازى مع باقى أجهزة الدول ، حيث ينفذ مشروعات طرق وإسكان ومرافق وتطوير عشوائيات وتطوير مشروعات هندسية داخل سيناء .
وأضاف رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن الجهاز يعمل منذ عام 2014 وحتى الآن حيث نفذ 420 مشروع لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة 22 مليار جنيه .
وأوضح رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير، أن الدولة انفقت أكثر من 700 مليار جنيه ، وكان دور الجهاز في هذه المشروعات تنفيذ مشروعات بقيمة 22 مليار جنيه، متابعا: في مجال الطرق نفذنا 98 مشروع 139 كيلو متر بينها محور 30 يونيو .
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