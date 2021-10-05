الجهاز المركزى للتعمير: نفذنا 420 مشروعا بسيناء بقيمة 22 مليار جنيه 

أكد المهندس عمرو عبد الهادى رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير ، أن الجهاز يعمل في مشروعات تنمية سيناء بالتوازى مع باقى أجهزة الدول ، حيث ينفذ مشروعات طرق وإسكان ومرافق وتطوير عشوائيات وتطوير مشروعات هندسية داخل سيناء .

وأضاف رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير ، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن الجهاز يعمل منذ عام 2014 وحتى الآن حيث نفذ 420 مشروع لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة 22 مليار جنيه .

وأوضح رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزى للتعمير، أن الدولة انفقت أكثر من 700 مليار جنيه ، وكان دور الجهاز في هذه المشروعات تنفيذ مشروعات بقيمة 22 مليار جنيه، متابعا: في مجال الطرق نفذنا 98 مشروع 139 كيلو متر بينها محور 30 يونيو .