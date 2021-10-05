غرفة الفنادق: تحديث بيانات المستفيدين من مبادرة البنك المركزي  

أعلنت وزارة السياحة والاثار استمرار اعمال لجنة متابعة أستفادة القطاع السياحي من مبادرات الدولة لمساندة القطاع
وقالت غرفة المنشأت الفندقية برئاسة علاء عاقل اليوم انه جاري تحديث البيانات الخاصة بالمنشأت المستفيدة من مبادرة البنك المركزي والخاصة بتمويل سداد أجور العاملين بالقطاع ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية وبسعر فائدة ٥٪ .
وأضافت الغرفة، انه بناء على طلب وزارة السياحة والاثار فسوف يتم ارسال بيان محدث بأسماء المنشأت الفندقية المستفيده من مبادرة البنك المركزي متضمن أسماء العاملين بكل منشأة واسم المنشأة التابع لها والرقم القومي والتآميني، وذلك حتى يمكن للجنة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ويمكن للفنادق الراغبة في تعديل البيانات موافاة الغرفة بذلك.
وكان القطاع السياحي، واجه صعوبات مع البنوك بشأن الاستفادة من مبادرة الدولة لمساندة شركات السياحة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، والمتمثلة في البنك المركزي، بتمويل وسداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ ٣ مليارات جنيه وعائد متناقص 5٪.
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