انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبرا الخيمة لمدة 12 ساعة بداية من...

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع الخدمة عن عدة مناطق بشبرا الخيمة "شارع حلمى عبد الرازق - الأرصاد- بهتيم –عزبة رستم- أرض الدكتور- منشية الحرية- الوحدة العربية- سليم وبدران- إبراهيم بك- السعادة والتعاون- بيجام- الفرنوانى- أرض أم بيومى-عزبة عثمان- المنشية الجديدة" وضعف المياه عن باقى مناطق شبرا الخيمة، لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 8-10-2021 وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى السبت الموافق 9-10-2021، نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمى عبد الرازق.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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