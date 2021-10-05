أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم، الثلاثاء، أن خطأً فى الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.
وجاء فى بيان للشركة نشرته مدونة الدعم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي: "نريد أن نوضح أنه لا يوجد نشاط ضار وراء هذا الخلل، السبب الجذرى كان خطأ فى الإعدادات من جانبنا".
وأضاف البيان أنه لا يوجد دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة للعطل.
يذكر أنه سبق وأصبحت شبكات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب" وعدد من التطبيقات الأخرى المملوكة للشركة غير متاحة للمستخدمين يوم أمس الإثنين لمدة سبع ساعات تقريبًا.
وأرجع بعض الخبراء السبب، وفقًا للبيانات الأولية، إلى أخطاء فى تحديث البرمجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك : خطأ فى الإعدادات وراء انقطاع الخدمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.