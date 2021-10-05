أول صور لمحمد صلاح فى تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيا

أدى منتخب مصر مرانه اليوم الثلاثاء مكتمل الصفوف لأول مرة منذ انطلاق المعسكر بعد انضمام محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر الفراعنة المقام حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وخاض منتخب مصر تدريبه مساء اليوم استعدادا للقاء ليبيا الجمعة المقبل بمشاركة جميع لاعبيه بعد انضمام محمد صلاح، باعتباره آخر اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب.

وحرص محمد صلاح على عقد جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش على هامش مران المنتخب والحديث عن بعض التفاصيل الخاصة بتحضيرات المنتخب وخطته للمرحلة القادمة.

وانضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادمًا من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم ، فيما سيشارك مع المنتخب تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب.

وبوصول صلاح تكتمل قائمة المنتخب المختارة لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم .

وانضم أمس للفريق كل من محمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) لاعب كونيا سبور التركي و مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي وعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، وسبقهم في الانضمام أمس الأول - الأحد - أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، فيما انتظم المحترفون بالداخل ال18 في المعسكر منذ يوم السبت الماضي وهم: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم وأحمد أبو الفتح وأيمن أشرف وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" و عبد الله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبا صباحيا بفندق الاقامة ارتكز على النواحي البدنية.